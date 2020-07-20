МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Законопроект о цифровых финансовых активах дает определение криптовалюты, но запрещает использовать ее в России для оплаты товаров и услуг, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте", подготовленный ко второму чтению в Госдуме, определяет цифровую валюту как совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных.

В то же время компаниям и физлицам запрещается принимать цифровую валюту в качестве оплаты за товары и услуги.

"Что такое криптовалюта? Надо ее определить, мы ее определяем, что это цифровой код, который используется как средство платежа и как средство сбережений, как инвестиция. Но при этом в России это средства платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг", — пояснил Аксаков.

Российские граждане и компании смогут оспаривать в суде сделки с криптовалютой только при условии, что они были задекларированы в России, следует из законопроекта.

"Требования лиц, указанных в части 5 настоящей статьи, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах", — сказано в документе.