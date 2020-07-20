МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ разработала законопроект, запрещающий операторам выдавать не закрепленные за ними номера абонентам, что будет способствовать борьбе с мошенниками в области связи. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных актов.

Проектом предлагается дополнить закон "О связи" пунктом следующего содержания: "Оператор связи не вправе на основании договора об оказании услуг связи выделять абоненту абонентский номер, соответствующий российской системе и плану нумерации, из ресурса нумерации, не выделенного ему в установленном порядке или выделенного другому оператору связи".

Исключением будут случаи, когда абонентский номер был сохранен при заключении договора об оказании услуг мобильной связи с другим оператором.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, в российском законодательстве о связи на протяжении долгого времени сохраняется правовая неопределенность в части использования операторами связи чужого ресурса нумерации, а именно отсутствует прямой запрет на деятельность такого рода.

"На сегодняшний день указанная правовая неопределенность позволяет недобросовестным участникам рынка использовать чужую номерную емкость. В связи с этим в Российской Федерации серьезно возросло количество случаев мошенничества в области оказания услуг связи", — говорится в пояснительной записке.

"Предлагаемый законопроект позволит устранить правовую неопределенность и, как следствие, значительно сократить количество случаев мошенничества в области оказания услуг связи", — рассчитывают авторы законопроекта.