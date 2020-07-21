МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. После появления смартфоны очень быстро завоевали популярность у населения, которое получило доступ к огромному количеству функций, заключенных в одном компактном устройстве. Однако у позабытых кнопочных телефонов есть ряд неоспоримых преимуществ, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

"Один из главных недостатков смартфонов, которого лишен кнопочный телефон – уязвимость. Именно наличие мобильного интернета позволяет вирусам проникать к нам в устройство. Смартфоны крайне уязвимы с точки зрения безопасности: злоумышленники могут, например, перехватить СМС-сообщение с кодом от банка и вывести деньги со счета. Не говоря уже о доступе к контактным данным, переписке или фото. Мы скачиваем большое количество приложений, доступ к которым, в случае потери устройства, может получить любой человек", — рассказал он.

Кроме того, благодаря интернету компании получают возможность отслеживать действия пользователя и использовать информацию для получения прибыли. Многие приложения требуют доступ к микрофону, камере, списку контактов, геолокации, который используется в целях сбора персональной информации. В "обычных" телефонах отсутствует возможность выхода в интернет, а значит личная информация надежно защищена как от хакеров, так и корпораций, отмечает Николаев.

Еще один бонус – отсутствие развлечений в кнопочном телефоне. Мобильный интернет и развлекательные приложения мешают человеку сконцентрироваться и забивают голову огромным потоком лишней информации: россияне тратят на соцсети примерно два с половиной часа в день. Механическое обновление новостной ленты и просмотр смешных видео становится своего рода зависимостью. Переход на кнопочный телефон способен помочь освободить время, которое можно потратить с гораздо большей продуктивностью, рассуждает эксперт.

Смартфоны также проигрывают обычным телефонам в компактности, практичности дизайна и автономности. По мере развития "звонилки" становились все меньше в размерах и более прочными, тогда как современные смартфоны со временем только растут в размерах, из-за чего с трудом помещаются в карманах и все время норовят выпрыгнуть из рук, причем, дорогостоящим экраном вниз. Защита телефона стоит денег: чехлы, пленки — без них смартфон выглядит потрепанным уже через несколько месяцев использования.

"Современные стандарты мобильного дизайна подразумевают крайне тонкий корпус, в который разработчики пытаются впихнуть всю необходимую начинку. К сожалению, места для емкой аккумуляторной батареи не остается. Поэтому смартфон приходится заряжать как минимум один раз в день, тогда как кнопочный телефон может работать несколько суток без подзарядки", — заключил Николаев.