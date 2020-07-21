МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Американская компания Microsoft заявила о переносе даты выхода операционной системы (ОС) Windows 10X на следующий 2021 год.

Как отметили представители компании, новая операционная система не появится ранее весны 2021 года.

Первоначально новую ОС планировали презентовать в 2020 году, но, видимо, в процессе работы над ней у разработчиков возникли трудности.

Уточняется, что создатели операционной системы не станут включать в нее традиционные приложения рабочего стола Win32, вместо этого появятся программы платформы UWP.