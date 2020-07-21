МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Интернет-аукцион eBay договорился о продаже бизнеса рубричной рекламы норвежской компании Adevinta за 9,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении eBay.

В понедельник СМИ сообщили, о том, что данная сделка готовится, и ее стоимость может составить 8 миллиардов долларов.

По условиям сделки, расчет по которой будет осуществлен в акциях и денежных средствах, eBay получит 2,5 миллиарда долларов денежными средствами и примерно 540 миллионов акций Adevinta, что составляет долю в размере около 44%, исходя из количества находящихся в обращении акций Adevinta на конец второго квартала. Компания отмечает, что по итогам сделки станет крупнейшим акционером Adevinta. Ожидается, что сделка будет завершена к первому кварталу 2021 года.

"Объединенная группа будет иметь прочные рыночные позиции на 20 рынках, охватывая один миллиард пользователей при трех миллиардах посещений в месяц", — пишет eBay. Таким образом, это будет крупнейшая в мире компания рубричной онлайн-рекламы.

"Мы рады, что достигли с Adevinta соглашения, которое объединяет две великие компании… Эта продажа создает краткосрочную и долгосрочную стоимость для акционеров и клиентов, а также позволяет нам участвовать в будущем потенциале бизнеса в сфере рубричной рекламы", — приводятся в сообщении слова гендиректора eBay Джейми Янноне (Jamie Iannone).

Норвежская компания Adevinta работает на рынке онлайн-объявлений в 15 странах. Ее портфель включает 35 цифровых продуктов и веб-сайтов. Платформы рубричных объявлений eBay включают в себя коллекцию из 12 брендов в 13 странах мира.

EBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.