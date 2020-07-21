МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Любое современное приложение может собирать личную информацию, если пользователи предоставили к ней доступ, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Во вторник предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил приложение TikTok в слежке за американцами. В рекламе штаба на Facebook говорится, что соцсеть поймали с поличным на том, что она отслеживала пользовательскую информацию в буфере обмена данными в телефоне. Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям.

"По большому счету, когда США говорит о том, что TikTok — иностранное приложение и следит за гражданами, чисто технически — все приложения следят. То есть если вы передаете приложению, социальной сети, обработчику фотографий или какому-то мессенджеру один раз доступ к контактам, к буферу обмена, к фотографиям, или файлам с телефона, то будьте уверены, что рано или поздно, а скоре всего рано, приложение воспользуется этим доступом и будет использовать в своих целях", — сказал Щельцин.

По его словам, это могут быть как коммерческие цели — обработка для лучшей таргетированной рекламы информации, так и политические — обработка гражданина, как избирателя.

"Есть огромное количество иных форматов, куда эта информация может обрабатываться. Если приложение не обрабатывает такие данные, то скорее всего, это просто несовременное приложение, потому что современные приложения все обрабатывают пользовательские данные. И сайты и приложения", — пояснил Щельцин.

По мнению эксперта, когда администрация Трампа говорит о том, что TikTok следит за американцами, с технической стороны это очевидно. Вместе с тем, тот факт, что она передает информацию властям КНР — это обвинение, которое строится на том, что сама администрация Трампа находится в достаточно хороших отношениях с текущими соцсетями, для того чтобы получать аналитику от них.

"Здесь есть такая политика двойных стандартов, то есть США ругают иные приложения за то, что они обрабатывают данные граждан, чужие приложения. Но при этом, свои приложения абсолютно не ругают за то, что они обрабатывают данные граждан всего мира", — отметил он.

Щельцин указал на то, что сегодня соцсети являются серьезным политическим инструментом, а в будущем это может стать и инструментом давления.

"Однако мы, как страна показали, что мы можем блокировать такие социальные сети, если нас не устраивает политика обработки наших персональных данных", — заключил эксперт.