МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" с января 2019 года по апрель 2020 года обнаружила более 22 тысяч попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix, говорится в сообщении антивирусной компании.

"Злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что чаще всего в качестве "приманки" злоумышленниками использовались сериалы "Очень странные дела", "Ведьмак", "Половое воспитание", "Оранжевый — хит сезона". В числе найденных вредоносных файлов были троянцы с разного рода функционалом, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, а также программы-шпионы, с помощью которых можно красть фотографии пользователей и пароли от онлайн-банкинга.

Кроме того, эксперты обнаружили вредоносное и нежелательное ПО, мимикрирующее под сервисы и онлайн-кинотеатры, популярные в России: "КиноПоиск HD", Okko, IVI.

"Пользователи все активнее осваивают стриминговые сервисы. В период пандемии интерес к онлайн-кинотеатрам был особенно высоким, ведь многие из этих ресурсов открывали бесплатный доступ к большому количеству фильмов и сериалов. Популярность таких платформ злоумышленники стараются обернуть в свою пользу. Поэтому мы хотим напомнить, что лучше смотреть сериалы и фильмы на официальных площадках", — приводятся в сообщении слова эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Антона Иванова.

Чтобы снизить риск столкнуться с вредоносным софтом, "Лаборатория Касперского" рекомендует: заходить на стриминговые ресурсы только через официальные сайты или приложения; не скачивать файлы с неофициальных ресурсов; установить надежное защитное решение.