ВАШИНГТОН, 21 июл – ПРАЙМ. Социальная сеть Instagram сообщила о запуске услуги сбора средств на собственные нужды для пользователей в США, Великобритании и Ирландии.

"Начиная с сегодняшнего дня мы запускаем новый способ для сбора денег на личные нужды, как на ваши собственные, вашего бизнеса, друга или что-то, что важно для вас", — объявила компания. Функция будет доступна на устройствах Android уже во вторник, а позднее появится и для пользователей устройств Apple.

Социальная платформа объяснила введение новой функции ростом потребности в ней, поскольку на фоне пандемии коронавируса и протестных настроений в США, по ее данным, существенно возрос объем пожертвований, собранных пользователями Instagram и Facebook.

В компании отмечают, что "люди мобилизуют усилия вокруг того, что их беспокоит". "Теперь мы сделаем возможность проводить сбор пожертвований на собственные нужды прямо на Instagram проще", — сообщила компания.