МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. России необходим технологический рывок, нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Нам необходим технологический рывок. Нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект. О такой задаче неоднократно говорил президент", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

Премьер-министр отметил, что правительство подготовило комплекс мер по опережающему развитию IT-отрасли.

"Мы приступили к проведению "налогового маневра" для российских IT-компаний. Правительство внесло в Госдуму необходимые для этого поправки в законодательство. Сформируем максимально благоприятную среду для IT-бизнеса и рождения инноваций. Обкатывать их можно будет в том числе в условиях экспериментальных режимов, так называемых песочниц", — пояснил Мишустин.

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об экспериментальных правовых режимах для цифровых инноваций. Третье чтение запланировано на 22 июля. Проект предусматривает право регионов вводить на своей территории особые условия для инновационных цифровых компаний — экспериментальный правовой режим. В рамках этого режима можно будет временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне.

Правительство рассчитывает, что соответствующий законопроект будет принят, подчеркнул премьер.

РАБОТА НА БУДУЩЕЕ

Набор в вузы на IT-специальности должен увеличиться к 2024 году в два с половиной раза, высшие учебные заведения будут сориентированы на под­готовку кадров в соответствии с потребностями экономики регионов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Мы сориентируем вузы на под­готовку квалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики регионов. Набор на IT-специальности должен увеличиться в два с половиной раза к 2024 году", — сказал он. Мишустин рассказал, зачем России качественные дороги

Премьер-министр заявил, что в РФ не собираются отказываться от традиционных форм обучения, потому что компьютер не заменит живого общения учителя и ученика, но возможности учебы в формате онлайн нужно использовать и дальше.



"Сейчас уже идет подготовка к новому учебному году. Мы видим, насколько важно технологически оснастить школы, колледжи и вузы, подготовить педагогов не только к работе в обычном режиме, но и к возможному онлайн-обучению. Создать качественный контент. И сформировать нормативную базу для цифровой образовательной среды", — сказал он.



Он отметил, что спрос на обучение в дистанционном формате сохраняется. Причем дополнительное образование онлайн стало популярным у людей всех возрастов.



"Подчеркну – это не означает отказа от традиционных форм образования. Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению. Такой подход также расширяет возможности программ непрерывного образования и повышения квалификации", — пояснил Мишустин.