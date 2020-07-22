МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Продление сроков достижения национальных целей до 2030 года не повлияет на сроки внедрения в России сетей пятого поколения, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что правительство России в трехмесячный срок на базе подписанного президентом указа подготовит изменения в национальные проекты. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее в июле предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года.

"Нет, сроки внедрения 5G не переносятся. Есть национальные проекты, в нем они определены, пока переносов не было", — сказал Чернышенко.

Вице-премьер РФ отметил, что к этому вопросу целесообразнее вернуться в начале осени. "Это все-таки тот срок, когда нам поручили пересмотреть параметры национальных проектов, их надо взаимоувязать друг с другом. Пока таких планов не было", — заключил он.

В свою очередь глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев заявил журналистам, что сейчас основной задачей министерства является максимально быстро запустить 5G с учетом принятых решений по приоритетным диапазонам частот, которые выделяются для связи пятого поколения. "Мы определили для себя приоритетные диапазоны, и сейчас обсуждаем, сколько нам будет стоить конверсия для того, чтобы эти диапазоны задействовать для 5G", — пояснил он.

В настоящее время во многих странах работают над технологией связи 5G, которая предполагает гораздо большую по сравнению с четвертым поколением скорость при обмене данными. Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах — 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц, однако они могут использоваться лишь как дополнительные к основному диапазону.

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети такой связи 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек — к 2024 году. В России, по данным Росстата, на 1 января 2020 года насчитывалось 15 городов, чьё население превышает один миллион человек: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград.