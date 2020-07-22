МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Приложение для обмена сообщениями Slack подало официальную антимонопольную жалобу на компанию Microsoft в Европейскую комиссию, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на поданную компанией жалобу.

"Slack Technologies Inc., производитель одноименной платформы для рабочих мест, в среду подал жалобу в Европейскую комиссию, главный регулятор ЕС по вопросам конкуренции, обвинив Microsoft в нарушении законодательства ЕС о конкуренции", — пишет WSJ.

Отмечается, что Slack обвиняет Microsoft в неправомерном объединении приложений Teams с инструментами Office 365. Slack утверждает, что Microsoft заставляет пользователей Office устанавливать программное обеспечение Teams, блокирует его удаление и делает невозможными определенные типы взаимодействия с конкурентами.

WSJ обращает внимание, что согласно жалобе, компания просит ЕК заставить Microsoft продавать Teams как отдельный продукт, а не связывать его с Office.

Slack Technologies занимается управлением популярного корпоративного приложения для мгновенного обмена сообщениями между сотрудниками. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.