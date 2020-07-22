МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль МТС по РСБУ за первый квартал 2020 года составила 10,293 миллиарда рублей, что на 48,5% меньше аналогичного показателя 2019 года, следует из отчета компании.

Выручка МТС в первом квартале 2020 года выросла на 6,5% в годовом выражении — до 86,433 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 5,8%, до 44,808 миллиарда рублей, прибыль от продаж незначительно снизилась — на 1,2%, до 23,073 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на 61,9% — до 9,573 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 7,2% и составила 41,625 миллиарда рублей. Коммерческие расходы выросли на 10,5%, до уровня в 12,447 миллиарда рублей. Управленческие расходы составили 9,287 миллиарда рублей, увеличившись на 20%.

Долгосрочные обязательства МТС по состоянию на 31 марта 2020 года выросли на 38,7% по сравнению с первым кварталом 2019 года — до 431,850 миллиарда рублей, краткосрочные — сократились на 26,4%, до 92,494 миллиарда рублей.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,007%).