МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Включение смартфона в режим полета нужно не только во время авиапутешествия – эта функция экономит заряд батареи и ресурс аккумулятора, а также отключает ненужные звонки и СМС, рассказал агентству "Прайм" представитель IT-платформы "Сфера" Руслан Манкулиев.

"Во-первых, экономится заряд батареи и ресурс аккумулятора. Стоит отметить, что беспроводные сети тратят немало энергии смартфона (примерно от 10 до 15%). Тем более, если используются 2 сим-карты. При этом количество энергии, требуемой для поддержания стабильной передачи данных, напрямую зависит от уровня сигнала. Если уровень сигнала плохой, смартфон включает беспроводной модуль на полную мощность, а значит, разряд батареи будет происходить быстрее", — отметил он.

Во-вторых, при включении режима полёта и отключении радиомодулей связь не работает, и никто не будет надоедать вам во время сна звонками и СМС. Кстати, это полезно и днем, если вы находитесь на лекции или совещании – можно не выключать звук, достаточно нажать кнопку с самолетом.

В-третьих, режим полета позволяет быстрее зарядиться аккумулятору, что экономит ваше время. И, наконец, использование этой функции дает возможность совершить перезагрузку смартфона в сети оператора, не перегружая его. После того, как вы выключите кнопку, он начнет работу с использованием актуальных установок.

"Если хотите, чтобы смартфон прожил дольше, то лучше его выключать на ночь. Считается, что это положительно повлияет на восстановлении емкости аккумулятора, хотя прямых доказательств нет. Производители тоже рекомендуют отключать телефон хотя бы раз в неделю, мотивируя это очисткой кэша и улучшением быстродействия", — советует Манкулиев.

В пользу производителей смартфонов стоит сказать, что практически все модели от известных брендов за последние пару лет значительно "поумнели". Через несколько дней использования работа компонентов смартфона подстраивается под режим владельца, и вместо 10-12% процентов заряда за ночь уходит 1-2%.

Смартфон автоматически снижает активность беспроводных сетей и растягивает цикл зарядки до утра, уменьшая ток зарядки. Поэтому сильных аргументов за или против отключения современного телефона на ночь нет, а при необходимости можно настроить автоматическое выключение и включение по расписанию. Функционал практически любой операционной системы это позволяет, добавил он.