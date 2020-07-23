МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Американская корпорация Google предупредила об ужесточении требований к смартфонам, которые работают на операционной системе Android.

Модели телефонов, производители которых хотят устанавливать на них Android 11, должны иметь определенное количество оперативной памяти.

Так, как пишет XDA Developers со ссылкой на информацию из документа компании, Google обновил требования для производителей смартфонов.

Документ приурочен к выходу новой операционной системы Android 11.

Телефоны, которые хотят получить новую версию ОС, должны иметь минимум 2 гигабайта ОЗУ.

Для смартфонов, у которых такой памяти нет, корпорация создаст облегченную систему Android Go.

Google отметила, что на моделях с минимальной оперативной памятью пользователи не смогут устанавливать сервисы Google Play, Gmail и YouTube.

Требования Google касаются тех моделей смартфонов, которые были выпущены до 2020 года. Тем не менее, новые правила вступят в действие уже в третьем квартале.