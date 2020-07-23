МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Выручка Mail.Ru Group по МСФО во втором квартале выросла на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 25,373 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль за отчетный период выросла на 8,2% — до 3,455 миллиарда рублей. Показатель EBITDA увеличился на 3,9% — до 7,475 миллиарда рублей. Чистая задолженность по состоянию на 30 июня 2020 года составила 8,219 миллиарда рублей.

Выручка компании за первое полугодие выросла на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 47,703 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 4% и составил 13,204 миллиарда рублей. Чистая прибыль за первое полугодие составила 5,659 миллиарда рублей, снизившись на 6,1%.

Выручка от рекламы во втором квартале сократилась на 5,2% по сравнению со вторым кварталом 2019 года — до 7,983 миллиарда рублей. Доходы от игрового ММО-сегмента (массовые многопользовательские онлайн-игры) увеличились на 47,7%, достигнув 10,132 миллиарда рублей.

Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) во втором квартале увеличилась на 16,7% и составила 4,55 миллиарда рублей. Доходы от прочих сервисов выросли в более чем 2,6 раза — до 2,708 миллиарда рублей.

My.Games

Игровое подразделение холдинга Mail.ru Group (MRG) — My.Games – во втором квартале 2020 года нарастило выручку на 46%, до рекордных 11,018 миллиарда рублей, заняв 43% в общей выручке MRG, говорится в сообщении интернет-холдинга.

При этом уточняется, что 74% выручки от игр получено за пределами России. Рост международных продаж My.Games во втором квартале составил 54% год к году. Ключевыми драйверами роста стали запуски новых продуктов на консолях и усиление в мобильном сегменте, одном из самых быстрорастущих в мире, поясняет компания.

Самые крупные международные рынки для My.Games — это США (40% выручки), Германия, Япония. Топ-3 рынка в Европе — Германия, Франция и Великобритания.

В сообщении также говорится, что доля выручки My.Games от мобильных игр во втором квартале составила 67%. Рост расходов пользователей на мобильные игры My.Games в первом полугодии 2020 года составил 39% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, почти вдвое превысив общий темп роста игрового рынка (21,2% по данным аналитической компании Sensor Tower).

"Очевидно, что ситуация вокруг COVID-19 оказала большое влияние на игровую индустрию и наши квартальные результаты, сильно повысив активность игровой аудитории по всему миру. Ожидая, что уже в третьем квартале 2020 года ситуация в мире начнет стабилизироваться и поведение аудитории придет к обычным трендам, мы будем придерживаться нашего плана по выпуску и изданию новых игр на вторую половину 2020 и на 2021 год, имея более 15 продуктов в активной разработке, и фокусироваться на выполнении наших обещаний по ежегодному росту", — приводятся в сообщении слова руководителя My.Games Василия Магуряна.

Компания отмечает, что одним из важных направлений развития My.Games на второе полугодие 2020 года станет создание комплексной игровой экосистемы, ядром которой станет My.Games Store.

My.Games — международный игровой бренд (входит в состав Mail.ru Group). Компания объединяет 11 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и азиатских странах и 13 внутренних студий разработки. My.Games создает игры для ПК, консолей и мобильных устройств. Компания оперирует более чем 60 проектами, а всего в ее портфолио — более 150 игр. В играх My.Games зарегистрированы порядка 700 миллионов игроков по всему миру. Компания развивает собственные медиаресурсы и игровую ПК платформу My.Games Store, профильное инвестиционное подразделение (MRGV), игровые и киберспортивные сервисы и др.