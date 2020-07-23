МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Вашингтон пообещал заплатить по $1 млн тем, кто сообщит информацию о двух хакерах из Украины Артеме Радченко и Александре Еременко, которым удалось взломать систему раскрытия информации EDGAR Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Гражданам Украины были предъявлены обвинения в мошенничестве по 16-ти пунктам.

Отмечается, что Радченко и Еременко разыскиваются властями США за участие "в транснациональной организованной преступности". В результате расследования Секретной службы США оказалось, что украинцы взломали систему SEC: были похищены тысячи конфиденциальных файлов. Злоумышленники торговали полученной информацией.

Всего по этому делу на начало прошлого 2019 года проходили девять человек, в том числе шесть трейдеров из США, Украины и России. SEC полагает, что злоумышленники на продаже данных заработали с мая по октябрь 2016 года порядка $4,1 млн. Всего в руках хакеров оказались 160 отчетов о доходах.