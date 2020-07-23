МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток сервиса микроблогов Twitter Inc. за первое полугодие 2020 года составил 1,236 миллиарда долларов против прибыли годом ранее в 1,31 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Разводненный убыток в пересчете на одну акцию за полугодие составил 1,58 доллара против прибыли в 1,68 доллара годом ранее. Выручка сократилась на 8,4% в годовом выражении, до 1,491 миллиарда долларов.

Чистый убыток компании за второй квартал составил 1,228 миллиарда долларов против прибыли в 1,12 миллиарда долларов. Разводненный убыток в пересчете на акцию компании зафиксирован на уровне 1,56 доллара против прибыли 1,43 доллара год назад. Квартальная выручка Twitter снизилась на 19% в годовом выражении — до 683,438 миллиона долларов, в том числе выручка от рекламы снизилась на 23%, до 562 миллионов долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 700,23 миллиона долларов.

В то же время среднее число монетизируемых ежедневных пользователей (mDAU) выросло во втором квартале на 12% в квартальном выражении и на 34% в годовом — до 186 миллионов пользователей.

"Я также хочу затронуть проблему безопасности, с которой Twitter столкнулся на прошлой неделе. Мы быстро принялись за решение произошедшего и предприняли дополнительные шаги для повышения устойчивости к целевым попыткам социальной инженерии, внедрили многочисленные меры для повышения безопасности наших внутренних систем, и мы работаем с правоохранительными органами. Мы понимаем свою ответственность и стремимся завоевать доверие всех акционеров с помощью каждого нашего действия, включая то, как мы решаем эту проблему безопасности. Мы будем и впредь быть прозрачными в том, что касается раскрытия полученной информации и устранения проблем", — приводятся в сообщении слова главы компании Джека Дорси.

В ночь на прошлый четверг, 16 июля, неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардер Билл Гейтс и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере. Основатель и глава Twitter Джек Дорси сообщил после инцидента, что компания предоставит информацию, когда у нее будет полное понимание произошедшего.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.