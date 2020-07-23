МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Появившиеся в интернете базы с информацией о пользователях онлайн-сервисов для размещения объявлений "Авито" и "Юла" содержат лишь публичные сведения, ни о какой утечке персональных данных речи не идет, заявили РИА Новости в пресс-службах сервисов.

Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала, что обнаружила на одном их хакерских форумов в открытом доступе базы с личными данными около 600 тысяч пользователей сайтов объявлений "Авито" и "Юла", в которых якобы содержатся, в числе прочего, адреса и номера телефонов. По данным газеты, каталог представляет собой шесть файлов (три из них — базы "Авито", три — "Юлы"), в каждом из них содержится около 100 тысяч строк с регионом, номером телефона пользователя, адресом, категорией товаров, которые он выставил на продажу, и часовым поясом.

В пресс-службах сервисов заявили, что файлы содержат лишь публичную информацию.

"Мы проверили все три части базы, в каждой из них содержится по 100 тысяч уникальных записей. Ни паролей (или их хэшей), ни e-mail, ни какой-либо другой закрытой информации мы не обнаружили. Таким образом, база полностью состоит из публичной информации, которая доступна у нас на сайте и может быть собрана парсингом. Ни о какой утечке данных речи и не идет", — заявили в пресс-службе "Авито".

"Выложенные файлы не содержат личных данных пользователей "Юлы". В них есть лишь информация, которую любой мог получить напрямую с сайта, либо спарсив (скопировав с помощью скриптов) объявления", — заверили в пресс-службе "Юлы".

Там также подчеркнули, что "Юла" крайне внимательно относится к безопасности своих пользователей и сохранности их данных. "Мы не раскрываем информацию об адресах из объявления даже при парсинге (и это видно в файлах) и даем возможность нашим пользователям полностью скрывать свои телефонные номера, принимая звонки только через приложение сервиса", — сказали в компании.