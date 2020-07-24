МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Полная разрядка телефона актуальна только для калибровки батареи, которая быстро разряжается, но в таком случае у аккумулятора уже начались проблемы и лучше отдать его специалисту, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

"Распространенная информация о том, что срок службы аккумулятора существенно повысится, если вы будете его разряжать до 0% или что работа на ноутбуке со включенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора – это миф, не имеющий ничего общего с действительностью", — объясняет эксперт.

Дело в том, что в большинстве современных устройств пользовательской техники используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Они не требуют полного цикла разрядки и зарядки, это было актуально только для старых типов аккумуляторов.

Куканов советует ставить аккумулятор на зарядку в тот момент, когда телефон самостоятельно предупредит владельца о низком уровне энергии (около 10-15%). Также следует использовать только оригинальные зарядные устройства, а не заряжать гаджет китайскими дешевыми аналогами. Кроме того, не рекомендуется оставлять аккумулятор на солнце и в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.

"Если вам кажется, что какое-то приложение быстро разряжает ваш телефон, проверьте это через статистику потребляемой энергии телефона в настройках. Также не стоит запускать энергоемкие процессы во время зарядки аккумулятора", — заключает эксперт.