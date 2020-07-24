МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам первого полугодия текущего года выросла на 32% в годовом выражении и составила 10,766 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 2,5 доллара против 1,79 доллара в 2019 году. Выручка компании составила 39,556 миллиарда долларов, что на 21,5% выше января-июня прошлого года.

По итогам второго квартала прибыль Intel выросла в годовом выражении на 22%, до 5,105 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,19 доллара против 0,92 доллара в прошлом году. Скорректированный показатель составил 1,23 доллара при прогнозе в 1,11 доллара. Выручка компании достигла 19,728 миллиарда долларов, рост составил 19,5% год к году, аналитики ожидали показатель на уровне в 18,5 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что показатели продемонстрировали заметный рост и оказались лучше прогнозов, акции компании на предторгах падают в цене на 10,6%. Трейдеры отреагировали на новости о том, что выпуск передовых 7-нанометровых процессоров смещается примерно на полгода.

В третьем квартале компания ожидает выручку в 18,2 миллиарда долларов и прибыль на акцию в 1,02 доллара, а в целом в 2020 году — выручку и прибыль на акцию на уровнях в 75 миллиардов и 4,53 доллара соответственно.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на июнь 2020 года штат компании составлял 110,8 тысячи человек.