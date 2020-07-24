МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Компания Facebook увеличила до 650 миллионов долларов сумму судебной сделки для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс по поводу использования технологии распознавания лиц, передает агентство Блумберг.

Еще в январе руководство Facebook соглашалось выплатить только 550 миллионов долларов. Окружной суд в Сан-Франциско выразил сомнение в достаточности этой суммы.

В четверг судья Джеймс Донато в ходе видеослушаний заявил, что новое предложение Facebook выглядит "значительно лучше".

"Я бы сказал, что пока, до дальнейшего рассмотрения, это выглядит так, что вызывающие беспокойство вопросы, в основном, нашли ответы", — сказал он.

В 2015 году жители штата Иллинойс подали коллективный иск против Facebook, обвинив компанию в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных. В августе 2019 года федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска. Решение апелляционного суда ставит компанию под угрозу возможной выплаты миллиардов долларов в пользу жителей Иллинойса.