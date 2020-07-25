МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Безопасность устройств в первую очередь зависит от самих пользователей, которые могут принять ряд превентивных мер. Не стоит открывать подозрительные файлы от незнакомцев, оставлять личные контактные данные в открытом доступе, а также подключаться к бесплатному интернету в общественных местах, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

“Гаджеты без антивирусных программ защищены гораздо меньше. Даже если пользователь может назвать себя профи и следит за безопасностью, никто не гарантирует, что уставший или загруженный человек не скачает случайно вредоносную программу, приняв ее за рабочее письмо”, — пояснил эксперт.

Не стоит оставлять свои личные контактные данные в открытом доступе (номер телефона или электронную почту), особенно это касается соцсетей, из которых мошенники могут почерпнуть много информации о потенциальной жертве, назвав для отвлечения внимания несколько имен из списка друзей.

“Исключением являются рабочие контактные данные, но и там нужно предельно внимательно следить за вложениями в письма — не открывать подозрительные файлы особенно от незнакомых пользователей. Яркие рассылки о необычно крупном выигрыше или огромной задолженности, которой у человека быть не может – должны насторожить”, — отметил Мясоедов.

Бесплатный интернет, к которому можно подключиться в общественных местах, тоже таит в себе опасность — данные могут легко перехватить мошенники. Лучше не вводить логины и пароли, не делать в таких сетях важных рассылок.

“Если информация попадет в руки злоумышленников, они до последнего будут стараться получить доступ к банковской карте и средствами человека, пытаясь установить на гаджеты вредоносное ПО. При серфинге в интернете с домашней сети, можно установить в браузере специальное расширение, блокирующее рекламу, но только следить, чтобы оно было установлено не со сторонних сайтов”, — предупредил эксперт.