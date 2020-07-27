МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Наилучшими приложениями для смартфонов на середину 2020 года считаются TikTok, WhatsApp, Netflix, Facebook, Instagram и Zoom. В ближайшее время интересными будут проекты, связанные с телемедициной, и некоторые игровые сервисы, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, в каждом магазине приложений существуют миллионы различных приложений от множества разработчиков, которые привлекают внимание пользователей. “На середину этого года наилучшими приложениями, которые пользуются устойчивым спросом, являются TikTok, были интересные моменты по WhatsApp, Netflix, Facebook, Instagram и, естественно, примкнувший за время пандемии Zoom”, — отметил эксперт.

Как сообщалось, популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран: приложением пользуются уже более 300 миллионов человек.

Что касается новых сервисов, то им, по словам Кускова, как правило, необходимо время для адаптации, чтобы посмотреть, какое количество пользователей они могут привлечь. Выделить какие-то конкретно приложения на текущий период не представляется возможным.

“Конечно, будущие приложения не раскрываются и держатся в секрете, а из текущих, думаю, что будут интересны проекты, связанные с телемедициной – мы видели, как это все бурно развивается в период пандемии – а также какие-то игровые сервисы”, — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что “Ингосстрах" зафиксировал повышение спроса на консультации врачей в формате телемедицины – за апрель-июнь количество обращений выросло более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.