МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Крупный сбой в работе сервисов производителя GPS-навигационной техники и умных часов Garmin мог быть спровоцирован хакерами. Хотя компания утверждает, что сбой, который вызвал проблемы у пользователей гаджетов в середине прошлой недели и до сих пор не устанен, не является следствием атаки злоумышленников.

Garmin сначала пыталась устранить сбой в работе сервисов собственными силами, но позднее стало известно, что причина может крыться в хакерской атаке.

При этом, как пишет сайт BleepingComputer, хакеры использовали вымогательское программное обеспечение WastedLocker и требуют выкуп в $10 млн.

Проблемы наблюдались не только во внутренних серверах и информационных базах бренда, но и на производственных линиях.

Компания отрицает атаку. Вместо этого она объявила о большом техническом обслуживании, которое затрагивает в том числе центр обслуживания клиентов.

На утро понедельника, 27 июля, пользователи умных часов бренда сообщили агентству "Прайм, что сбой все еще не устранен: в приложении часов не работают целый ряд функций.

Пользователи также опасаются, что в случае хакерской атаки в открытый доступ может попасть персональная информация.

Напомним, что навигационное оборудование компании, в частности, используют в авиационной отрасли, автомобильной промышленности, а также в морском, туристическом и спортивном оборудовании, включая оборудование для беспроводных приложений.

Вирус WastedLocker является новым видом вируса-вымогателя. Он был разработан группировкой программистов Malwarebytes в мае текущего года используется хакерской группой Evil Corp (Корпорация зла). Выкуп злоумышленники требуют в криптовалюте.