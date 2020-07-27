МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Выручка легальных онлайн-видеосервисов в России по итогам 2019 года выросла на 45% и достигла более 27 миллиардов рублей, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства (ИАА) TelecomDaily.

Агентство изучило тарифные предложения российских онлайн-кинотеатров, работающих по платной модели. В обзор вошли 24 онлайн-видеосервиса: 18 российских и 6 иностранных. Информация представлена на 25 июля 2020 года по данным компаний и открытых источников, в том числе веб-сайтов сервисов. В отчете использовались только цены за месячную подписку без учета акций и скидок за подписку на длительный период.

"По данным агентства, выручка легальных онлайн-видеосервисов в России по итогам 2019 года достигла более 27 миллиардов рублей — рынок вырос на 45%. По прогнозам аналитиков, в 2020 году рынок сохранит динамику роста и покажет 30-35% за год, что в денежном выражении эквивалентно 37 миллиардам рублей", — говорится в исследовании.

Отмечается, что платная модель предоставления видеосервисов наращивает долю и занимает уже 72% в общем объеме выручки. Рекламные доходы уменьшаются пропорционально: за 2019 год доля aVOD (воспроизведение контента сопровождается трансляцией определенного числа рекламных сообщений — ред.) в доходах снизилась с 36,9% до 28%.

Согласно данным аналитиков, средняя стоимость базовой подписки находится в диапазоне 250-450 рублей. Рассчитанное среднее значение для всех участников исследования составляет 265 рублей в месяц. При этом самая недорогая базовая подписка у сервиса Premier ("Газпром-Медиа") — 29 рублей, а самая дорогая базовая подписка у Netflix – 650 рублей.

"Тарифы видеосервисов вышли на доступный для потребителей уровень, в общей сумме ежемесячных расходов на связь 300 рублей — посильная сумма, равняется стоимости одного билета в кинотеатр, и даже не в прайм-тайм. Это ведет к дальнейшей легализации массового видеорынка в России, хотя процесс происходит медленно. Сейчас большинство онлайн-кинотеатров запустили акции для новых пользователей, предоставляя окно в виде бесплатного тестового периода от 7 до 30 дней, что дополнительно скажется на их популярности", — отметил гендиректор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.