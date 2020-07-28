МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Исполнение федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика" затормозилось: из десяти заявленных на второй квартал 2020 года пунктов исполнен только один, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол заседания рабочей группы по этому направлению АНО "Цифровая экономика".

В частности, до сих пор не утверждены концепция развития сетей 5G в России и "дорожная карта" стимулирования инвестиционной активности операторов связи, отмечает издание.

Кроме того, не обеспечено покрытие связью федеральных трасс по графику, не переведены в единую облачную платформу информационные системы госорганов, не созданы общественная платформа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, федеральный портал пространственных данных и новые сервисы Единого государственного реестра недвижимости, не реализованы меры поддержки производителей отечественного телекоммуникационного и кабельного оборудования, добавляет издание.

Также не были определены условия и источники финансирования проекта многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (часть российского проекта глобальной спутниковой связи "Сфера"). "Единственным достигнутым результатом во втором квартале рабочая группа признала утверждение концепции покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая ГЛОНАСС", — пишет газета.

По итогам первого квартала, по оценке Аналитического центра при правительстве, из 231 запланированного результата нацпрограммы было реализовано в полной мере только шесть, около 150 были в работе с разной степенью отклонений от сроков, а 66 признаны невыполненными; еще по девяти не получены актуальные данные. При этом проект "Информационная инфраструктура" не был в лидерах среди отстающих, подчеркивает газета.

В Минкомсвязи неисполнение в срок ряда показателей федерального проекта связывают с позицией представителей отрасли. В частности, это касается концепции развития 5G, отмечает издание.