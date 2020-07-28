МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В России до 2024 года рынок видеоигр достигнет отметки в $2,7 млрд. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на последний аналитический отчёт PwC, российский рынок видеоигр в ближайшее время будет расти на 5,1 % каждый год.

Еще один прогноз относится к облачному сегменту видеоигр: он будет расширяться ускоренными темпами.

"Рынок облачного гейминга, в котором вычислительная нагрузка переносится с пользовательского компьютера на удаленное устройство, будет расти опережающими темпами", — пишет "Ъ".

Поясняется, что в России этот сегмент может занять сопоставимые с мировыми 3,5% игрового рынка.

Помочь росту этой доли рынка в РФ должен запуск сетей 5G. Однако сроки его запуска пока под вопросом.

За прошлый 2019 год глобальный рынок облачного гейминга перешел отметку в $150 млн. К 2024 году он, по прогнозам, достигнет диапазона от $3 млрд до $6 млрд.

Глобальный рынок видеоигр в прошлом году составил около $131 млрд. К 2024 году он может вырасти до $174 млрд, динамика — 5,9% в год.