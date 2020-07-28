МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах страны, лицензия предоставлена Роскомнадзором сроком до 16 июля 2025 года, сообщает компания.

"Лицензия выдана на основании решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 17 марта 2020 года для использования радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020 полосы радиочастот 24,25-24,65 ГГц для создания сетей связи на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении. Первыми пользователями сети "пятого поколения" станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

"Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых IT решений и продуктов. Для МТС технологии "пятого" поколения — это важный инструмент для еще более активного развития строящейся продуктовой экосистемы, прежде всего в сфере проектов по автоматизации для бизнес-пользователей… Нам предстоит еще многое сделать, чтобы технологии 5G стали по-настоящему массовыми, но уже сегодня очевидно, что они будут востребованы почти во всех отраслях и станут одним из важнейших драйверов развития экономики страны в ближайшие годы", — отметил президент МТС Алексей Корня.

Он уточнил, что стандарт 5G позволит корпоративным клиентам использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве.

В ближайшее время компания представит на рынок решения для промышленных предприятий с использованием сетей "пятого" поколения. В настоящее время разрабатываются и тестируются сценарии использования 5G в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов, в частности: в промышленности; в сельском, лесном хозяйстве и нефтегазовом комплексе; в медицине; в ритейле; в логистике. В июле МТС совместно с Qualcomm Technologies протестировала флагманский смартфон motorola edge+, который помимо работы в действующих мобильных сетях стандартов 2G, 3G и 4G, поддерживает диапазон 24,25-24,65 ГГц. В ближайшие месяцы смартфон появится в розничной сети компании.

В миллиметровом диапазоне сети стандарта 5G развивают операторы в Италии, Норвегии, ОАЭ (26 Ггц); в Сингапуре, Уругвае, Южной Корее, Японии (28 Ггц).