МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Кибератаки против компаний РФ с начала 2020 года преимущественно проводились со стороны местных хакеров, рассказал глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев.

"Что интересное мы увидели — география происхождения угроз для компаний российских, которые столкнулись с атаками. Если глобально лидируют страны — подавляющее большинство атак (на иностранные организации — ред.) исходит, скажем так, с других континентов, то в России подавляющее большинство атак — 47% — исходят внутри страны. То есть мы видим, что это российские, соотнесенные с российскими IP, атакуют российские предприятия", — сообщил он в ходе пресс-конференции.

Согласно представленной им презентации, 25% кибератак против компаний РФ происходили из США, 7% — Нидерландов, 5% — Ирландии, 4% — Германии, 1% — Франции. Еще в 11% атак фиксировались IP из других стран.