МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Развертывание сетей 5G в промышленном сегменте в России может быть завершено в конце 2020 года — начале 2021 года, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Во вторник крупнейший российский сотовый оператор МТС объявил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах страны, лицензия предоставлена Роскомнадзором сроком до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями сети "пятого поколения" станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

"Развертывание сетей для промышленного интернета может быть завершено достаточно в кратчайшие сроки, я думаю — конец 2020 года — начало 2021 года. Это реальные сроки для начала предоставления услуг в регионах РФ именно в плане М2М (межмашинное взаимодействие — ред.)", — сказал Кусков.

По словам эксперта, выдача оператору подобных частот больше связана с направлением M2M. Это интернет для предприятий: искусственный интеллект, установка SIM-карт в различные устройства. Это первые шаги, по которым компания сможет предоставлять на территории всей РФ услуги для предприятий, которые будут использовать это направление для своих первичных нужд. "По крайней мере, в секторе М2М дело сдвинулось с мертвой точки", — заключил Кусков.

В настоящее время во многих странах работают над технологией связи 5G, которая предполагает гораздо большую по сравнению с четвертым поколением скорость при обмене данными. Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах — 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц, однако они могут использоваться лишь как дополнительные к основному диапазону.

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети такой связи 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек — к 2024 году. В России, по данным Росстата, на 1 января 2020 года насчитывалось 15 городов, чье население превышает один миллион человек: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград.