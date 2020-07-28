МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Нынешняя комиссия американской компании Apple в 30% на приложения в App Store приводит к завышению их стоимости, кроме того, корпорация способствует снижению конфиденциальности данных пользователей, а также увеличению объема рекламы, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

В своем посте он привел семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей. Так, что 30%-ная комиссия Apple увеличивает стоимость всех приложений и цифровых покупок для пользователей. "Она идет сверх того, что вы платите разработчикам за любой сервис или игру. Несмотря на то что при покупке телефона Apple уже взяла с вас на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость, вы платите ей дополнительный налог за каждое приложение. Другими словами, вы продолжаете платить уже после того, как заплатили", — пояснил он.

Еще один нюанс касается цензуры содержимого приложений для iPhone: Apple цензурирует приложения в App Store, а также запрещает разработчикам рассказывать пользователям, что определенный контент был скрыт для пользователей iPhone именно по запросу Apple. Отдельный пункт касается снижения конфиденциальности — через аккаунт Apple каждое приложение и полученное уведомление будет привязываться к учетной записи пользователя, что позволит отслеживать его действия, предупреждает Дуров.

Помимо этого, политика Apple предполагает задержку обновлений приложений на несколько дней или недель после того, как они выпускаются разработчиками, поскольку Apple часто откладывает одобрение обновлений без видимых причин, считает основатель Telegram.

"К 30%-ной комиссии Apple добавляются остальные траты разработчиков: налоги (НДС ≈ 20%), зарплаты, расходы на разработку, оборудование, маркетинг. В гипотетическом мире без комиссий Apple многие приложения были бы прибыльными, но так как в реальном мире Apple вынуждает отдавать ей треть выручки, они часто оказываются нежизнеспособны. В результате многих полезных приложений, которые могли бы нас радовать сегодня, просто не существует: они обанкротились либо так и не появились", — считает он.

Еще два пункта касаются рекламы в приложениях, которую разработчики вынуждены показывать для покрытия своих расходов, а также снижения качества приложений. "Миллиарды долларов, которые разработчики отдают в Apple, могли бы идти на повышение качества популярных приложений. Сегодня эти миллиарды пылятся на офшорных счетах Apple и не приносят пользы человечеству, в то время как отдавшие эти деньги авторы приложений пытаются изыскать ресурсы для совершенствования своих разработок. Результат — мы используем менее качественные сервисы", — добавил он.