МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ни для кого не секрет, что корпорации собирают данные о своих пользователях, в обиходе это называют слежкой. Если вы не готовы отказаться от Google, но хотите повысить степень своей приватности, можно ограничить сведения, которые о вас получает компания, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

"В Google-аккаунте есть мастер настроек приватности, где можно отключить персонализированный поиск, очистить историю приложений и веб-поиска, запретить отслеживание исходящего трафика и др. Если пользуетесь мобильным браузером Chrome, то в нем дополнительно настраивается конфиденциальность и безопасность, где можно снять почти все галочки, стоящие по умолчанию", — объяснил эксперт.

При этом стоит помнить, что часть данных, которые Google собирает о пользователях, компания получает с помощью различных сервисов и приложений, которые зачастую оказываются нужными. "К примеру, если не дать доступ к микрофону – вы не сможете записывать аудиосообщения в мессенджере, а без доступа к геолокации не будет работать навигатор. Поэтому мы добровольно даем приложениям доступы (разрешения) к функциям телефона для получения определенных услуг или сервисов", — отметил Куканов.

Аналогичным образом следует давать разработчикам согласие на сбор аналитики для улучшения их продуктов и для показа нам релевантной рекламы. Безусловно, можно отказаться от всего этого, отключить все доступы и так далее, но такой выбор сильно урежет наши возможности как пользователей, заключил эксперт.



