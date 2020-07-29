МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55% через выкуп 6,95% акций у Rambler Group и 1,5% у компании A&NN, сумма инвестиций составит 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.

"Сбербанк планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке. Общая сумма инвестиций составит порядка 2 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

В рамках предоставления дополнительного финансирования Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital. Помимо выкупа 6,95% напрямую у Rambler Group банк также приобретет долю в 1,5% напрямую у компании A&NN, второго акционера Rambler Group. "Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%", — добавили в банке.

Сбербанк и Rambler Group в прошлом году закрыли сделку по вхождению банка в капитал группы, в результате кредитная организация стала собственником 46,5% акций холдинга.