МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Сервис "Яндекс" начал навязывать пользователям приложение "Телемост", которое невозможно удалить с компьютера.

Как сообщают в своих социальных сетях пользователи продуктов "Яндекса", приложение для видеосвязи "Телемост" ставится на гаджеты вез ведома владельцев.

Причины такой установки "Яндекс.Телемоста" в настоящее время неизвестны, в самой компании прокомментировали, что приложение интегрируется во все сервисы бренда.

Компания ответила в Twitter, что такая интеграция нацелена на то, чтобы "видеосвязь стала доступнее".

Как временное решение представитель компании предлагает удалить ярлык программы с рабочего стола компьютера.

Как прокомментировала пресс-служба "Яндекса" изданию 3dnews.ru, "у службы "Телемост" нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису через приложение "Яндекс.Диска" без установки отдельных программ".