МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в телеком-холдинг Veon) объявил о начале строительства сети 5G-ready (готовая к запуску 5G) в московском метро, планирует покрыть всю его территорию высокоскоростным мобильным интернетом к концу осени.

"Проект планируется реализовать в рекордные сроки – уже в конце ноября 2020 года клиенты компании смогут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на всей территории метрополитена", — говорится в сообщении компании.

В первую очередь компания намерена обеспечить непрерывной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом пассажиров самых загруженных линий – Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой, Калужско-Рижской, Арбатско-Покровской и Серпуховско-Тимирязевской. На втором этапе 5G-ready сеть будет запущена на остальных ветках метрополитена.

По окончании работ количество базовых станций вырастет почти в два раза по сравнению с прошлым годом, будет полностью модернизирован и собственный излучающий кабель длиной в 450 километров. Оборудование 5G-ready в настоящее время обеспечивает оказание услуг связи по технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro, а также технологию интернета вещей.

Партнером оператора выступает компания Huawei. "Обновленная и расширившая зону своего покрытия московская сеть "Билайн" будет работать на инфраструктуре одного вендора, что позволит обеспечить бесшовное покрытие и более стабильный доступ ко всем сервисам компании и повысить надежность работы", — отмечается в сообщении.

"Строительство 5G-ready сети в метро – часть крупнейшего проекта за всю историю компании по развитию сети Москва #СуперСити, который стартовал в 2018 году. Мы уже провели модернизацию существующей инфраструктуры на территории Москвы и Московской области для улучшения качества действующей сети связи и подготовили ее к запуску 5G. В этом году продолжаем активно строить новые базовые станций для улучшения качества связи в… социально-значимых объектах", — прокомментировал исполнительный вице-президент по технике "Вымпелкома" Валерий Шоржин.