ЛОНДОН, 29 июл — ПРАЙМ. Страницы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Twitter подверглись хакерской атаке, говорится в переданном в РИА Новости сообщении ЕБРР.

"ЕБРР подтверждает, что его страницы в Twitter @EBRD и EBRDgreen сегодня находились под контролем хакеров на протяжении четырех часов. Как произошла хакерская атака, сейчас расследуется", — говорится в сообщении.