МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Американская компания Google ведет переговоры о продвижении своих продуктов на устройствах южнокорейской Samsung Electronics, возможная сделка в том числе предполагает усиление контроля Google над поисковой системой на гаджетах Samsung, сообщило агентство Блумберг.

Также несмотря на то, что операционная система Android, принадлежащая материнской компании Google, уже является основной на устройствах Samsung, южнокорейский производитель будет продвигать использование цифрового помощника Google, а также магазина приложений Play Store, сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

Для Samsung предполагаемая сделка будет означать снижение интеграции ее собственных продуктов, включая цифрового помощника Bixby. Но на фоне падения спроса в условиях пандемии коронавируса компания ищет способы увеличить выручку, и ее переговорная позиция ослабла, отмечает Блумберг. Samsung ранее пыталась разработать собственную альтернативу Android, которая первоначально называлась Bada OS, а затем была заменена на другое неудачное программное обеспечение Tizen.

Другие детали возможной сделки не раскрываются. При этом агентство напоминает, что Google платит миллиарды долларов каждый год, чтобы быть поисковой системой по умолчанию в веб-браузере Safari на устройствах Apple.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира находится в Сеуле.