МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Злоумышленники могут попытаться "прощупать" новую форму на портале госуслуг для прибывающих из-за рубежа в Россию, однако кратного увеличения числа кибератак на портал ожидать не стоит, заявил РИА Новости директор управления информационных технологий разработчика антивирусов ESET Russia Руслан Сулейманов.

Ранее на портале госуслуг появилась форма для тех, кто прибывает в Россию из-за рубежа регулярными рейсами. В нее предлагается внести личные данные, в том числе ФИО и данные паспорта, страну, откуда прибывает человек, дату прибытия, номер рейса, посадочное место, место пересечения границы и конечный пункт назначения. Помимо этого необходимо внести данные о тесте на коронавирус, в том числе название медучреждения, выполнившего тест, результат и скан-копию теста.

По словам Сулейманова, портал госуслуг и данные систем, с которыми он работает, являются "лакомой добычей" для киберпреступников, поэтому они не упускают возможности атаковать его. "Это происходит постоянно, поэтому некорректно говорить, что появление новой формы для прибывающих из-за рубежа повлечет всплеск атак на портал", — отметил он.

"Из года в год растет не только количество атак, в том числе автоматизированных, на ресурсы в сети интернет, но и их мощность. Данная тенденция неизменна. Конечно, будут попытки "прощупать" новую форму госуслуг на различные уязвимости, но вряд ли стоит ждать кратного увеличения количества атак", — полагает эксперт.

"Риски утечки данных в системах, которые построены правильно с точки зрения архитектуры, где соблюдаются все стандарты безопасности, довольно малы. Мы надеемся, что портал госуслуг опирается именно на такой подход при вводе в эксплуатацию новых сервисов, которые обрабатывают персональные данные", — добавил он.