ЕРЕВАН, 29 июл — ПРАЙМ. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении разрешила заложить в банке 100% акций бизнеса холдинга Veon в республике после их отчуждения в пользу компании Team LLC, сообщается на сайте регулятора.

КРОУ и Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении дали разрешение на слияние ЗАО "Веон Армения" и ООО "Team" путем покупки компанией Team LLC 100% акций "Веон Армения". При этом Team LLC обязан воздержаться от массовых увольнений (свыше 10% от общего числа сотрудников "Веон Армения") как минимум в течение шести месяцев с момента покупки.

"Дать согласие на передачу в залог Ардшинбанку права собственности на акции, составляющие 100% уставного капитала компании ("Веон Армения" — ред.) после его приобретения ООО "Team", — говорится в решение КРОУ.

Там же отмечается, что решение принято с учетом того, что финансовыми источниками сделки по купле-продаже акций являются кредитные средства, которые согласился предоставить Ардшинбанк. Согласно кредитному договору, выполнение обязательств по возвращению средств будет обеспечено заложенными акциями.

Шестого июля армянская телекоммуникационная компания Ucom заявила, что выступает против приобретения своими экс-совладельцами, братьями Есаянами, основавшими недавно компанию Team LLC, бизнеса холдинга Veon. В Ucom считают, что действия Team LLC "должны быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция, в том числе с использованием нераскрытой, принадлежащей Ucom строго конфиденциальной информации". В частности, в заявлении указывалось, что при переговорах с "Веон Армения" и подписании меморандума в ГКЗЭК руководство Team LLC использовало "считающуюся собственностью компании Ucom, строго конфиденциальную информацию, в том числе детали сделки с "Веон Армения".

До этого в Veon заявили, что отказались от переговоров с ЗАО "Ucom" относительно возможной сделки с участием ее операционной компании в Армении.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Крупнейший актив холдинга — российский "Вымпелком" (бренд "Билайн").