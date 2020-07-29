МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Установка на устройства пользователей "Яндекса" без их согласия приложения "Телемост" было ошибкой, впредь компания будет запрашивать согласие пользователей в случае установки ярлыков на их гаджеты, написал в блоге интернет-компании руководитель "Яндекс.Диска" Владимир Русинов.

Ранее в среду пользователи в своих соцсетях сообщали, что приложение для видеосвязи "Телемост" устанавливается на их гаджеты без ведома владельцев.

По словам главы "Яндекс.Диска", в июне в сервис было добавлено решение для видеовстреч — "Телемост". На этой неделе компания добавила некоторым пользователям иконку "Телемоста" на рабочий стол для быстрого доступа к сервису. Чтобы они имели возможность попробовать новый сервис, не встраивая его прямо в интерфейс приложения.

"Сейчас мы понимаем, что это было ошибкой. Добавлять на рабочий стол значок без явного разрешения пользователя — это действительно неправильно. По итогам этой истории мы ввели для себя правило: создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя", — написал Русинов.

Он отметил, что иконку "Телемоста" можно самостоятельно удалить с рабочего стола.