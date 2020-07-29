ВАШИНГТОН, 29 июл — ПРАЙМ. Главы Amazon, Facebook, Apple и Alphabet (материнская компания поискового гиганта Google) заверили конгресс на слушаниях в среду, что сталкиваются с сильной конкуренцией и не являются монополистами.

Слушания в палате представителей пользуются большим вниманием в обществе на фоне обвинений в адрес технологических гигантов в том, что они подавляют конкурентов.

"Facebook — часть отрасли, которая изменила мир. Мы сталкиваемся с интенсивной конкуренцией в глобальном масштабе и можем преуспеть только тогда, когда создаем вещи, которые люди считают ценными", — говорится в письменных показаниях главы Facebook Марка Цукерберга.

"Google работает на очень конкурентных и динамичных глобальных рынках, на которых цены свободны или падают, а продукты постоянно улучшаются. Сегодняшний конкурентный ландшафт совершенно не похож на то, что было 5 лет назад, не говоря уже о 21 годах ранее, когда Google запустил свой первый продукт — поисковый сервис", — заверил, в свою очередь, глава Alphabet Сундар Пичаи.

Основатель и руководитель крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос заявил, что его компания — лишь небольшая часть отрасли.

"Amazon — это менее чем 1% от $25-триллионного глобального розничного рынка и менее чем 4% от розничного рынка в США", — заявил Безос, для которого это первые показания в конгрессе. Безос не упомянул при этом, что Amazon занимает около половины розничного онлайн-рынка в США.

В свою очередь, глава Apple Тим Кук сообщил, что его компания не является монополистом.

"У Apple нет доминирующей доли рынка ни на одном рынке, где мы занимаемся бизнесом. Это верно не только для iPhone, но и для любой другой категории продуктов", — заявил Кук. Несмотря на то, что Apple, действительно, не является монополистом на рынках, ее выручка, как правило, намного выше, чем у конкурентов, за счет продажи премиум-продуктов с высокой наценкой и жестких правил онлайн-магазина, где Apple забирает себе 30% выручки сторонних приложений.

Слушания в конгрессе проходят на фоне претензий к технологическим компаниям в политической предвзятости со стороны президента Дональда Трампа и его сторонников. В свою очередь, противники Трампа обвиняют компании в том, что они делают недостаточно, чтобы бороться с заявлениями Трампа, которые они считают дезинформацией.