ВАШИНГТОН, 29 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил технологическим компаниям новыми мерами, если этого не сделает конгресс.

"Если конгресс не сделает большие технологические компании честными, — а они должны были это сделать много лет назад, — я сделаю это сам с помощью моих исполнительных указов. В Вашингтоне годами велись одни разговоры без действий, и народ нашей страны сыт этим по горло!" — написал Трамп в Twitter.

Главы Amazon, Facebook, Apple и Alphabet (материнская компания поискового гиганта Google) выступают в конгрессе с показаниями в среду. Слушания в конгрессе проходят на фоне претензий к технологическим компаниям в политической предвзятости со стороны президента Дональда Трампа и его сторонников. В свою очередь, противники Трампа обвиняют компании в том, что они делают недостаточно, чтобы бороться с заявлениями Трампа, которые они считают дезинформацией.