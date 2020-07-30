МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram подал официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию на Apple по поводу возможных нарушений в работе App Store, сообщила газета Financial Times со ссылкой на поданную жалобу. Дуров назвал семь негативных факторов политики App Store

Согласно изданию, в жалобе говорится, что Apple должна "позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение не только из App Store".

FT отмечает, что в июне исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одно из которых касалось App Store. Другая проверка в ЕК в отношении Apple касается Apple Pay.

Apple неоднократно опровергала обвинения в антиконкурентном поведении. Издание обращает внимание, что в своем заявлении накануне слушаний в Конгрессе США исполнительный директор Apple Тим Кук признал, что проверка App Store является "разумной и уместной", но при этом он защищает деловую практику своей компании. Также он отметил, что Apple считает, что "конкуренция — это большое достоинство, (которое — ред.) способствует инновациям".

В начале июля основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что пользователи Apple должны иметь возможность скачивать и устанавливать приложения из альтернативных магазинов, а не только через официальный App Store.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.