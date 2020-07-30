МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Инсайдер еще до официальной презентации американской компании Apple назвал цены на всю новую линейку iPhone 12.

Если стоимость и поднимется, то ненамного.

Итак, цены новых флагманских телефонов:

iPhone 12 с экраном 5,4 дюйма будет стоить: 64 ГБ — $699, 128 ГБ — $749, 256 ГБ — $849.

iPhone 12 Max с экраном 6,1 дюйма. Покупатели выложат за гаджет с 64 ГБ — $799, с 128 ГБ — $849, с 256 ГБ — $949.

iPhone 12 Pro с экраном 6,1 дюйма: 128 ГБ — $1049, 256 ГБ — $1149, 512 ГБ — $1349.

iPhone 12 Pro Max с экраном в 6,7 дюйма — самый дорогой в линецке. за него придется выложить 128 ГБ — $1149, 256 ГБ — $1249, 512 ГБ — $1449.



Во всех устройствах линейки будут OLED — экраны, модемы 5G и 5-нанометровые однокристальные системы Apple A14. Это оказывает влияние на цену: гаджеты не могут стоить дешево.

Несмотря на новые возможности устройств, по мнению инсайдера, цены на iPhone 12 останутся на уровне предшественника. Прежние утечки сообщали о примерно таком же уровне цен. Только называлась цена на базовые модели, а не на всю линейку.