МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Платежный сервис Qiwi разработал платформу для обнаружения утечек исходных кодов, после тестирования к ней уже проявляют интерес потенциальные покупатели, говорится в пресс-релизе компании.

"Qiwi, ведущий поставщик платежных и финансовых услуг нового поколения, запустил решение Leak-Search для поиска утечек исходных кодов компаний. В основе Leak-Search лежит распределенная система сбора данных, имитирующая немашинный поиск. Она содержит индикаторы потенциально чувствительной информации и отслеживает ее в открытом доступе. Это позволяет обнаруживать утечки благодаря встроенным алгоритмам на основе машинного обучения, исключая попадание ошибочных результатов поиска в итоговую выборку", — пояснила компания принцип работы платформы.

IT-компании выкладывают многие разработки в общий доступ, что служит развитием рынка. Однако так по ошибке могут быть опубликованы конфиденциальные данные, содержащие чувствительную для компаний информацию. Новая платформа позволит автоматически находить подобные утечки и выстроить процесс по их предотвращению, полагают в Qiwi.

Решение автоматизирует поиск на основе синтаксического анализа информации и анализа ложных срабатываний индикаторов утечек с применением технологий искусственного интеллекта. Анализ ложных срабатываний позволяет обнаруживать утечки с высокой точностью.

Компания протестировала решение и начала предлагать его другим участникам рынка: интерес к продукту уже проявили представители IT-, финансовой и маркетинговой сфер.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.