МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Крупнейшие российские сотовые операторы не планируют переводить своих сотрудников на сокращенную рабочую неделю и планируют продолжать работать в удаленном режиме, следует из опроса РИА Новости операторов связи.

"Роснефть" накануне сообщила РИА Новости, что с 1 октября временно переведет сотрудников центрального аппарата на сокращенную пятидневную рабочую неделю продолжительностью 30 часов.

"Планов по введению сокращенной рабочей недели сейчас нет", — заявили РИА Новости в пресс-службе "Мегафона", отметив, что оператор продлил режим удаленной работы для всех перешедших на этот формат сотрудников в Москве и регионах до 1 сентября. Сейчас удаленно работает 15 тысяч человек, это около 40% персонала.

В МТС также не рассматривают возможность введения сокращенной рабочей недели. Сейчас лишь небольшая часть сотрудников работает в офисе — с соблюдением всех мер безопасности, часть команды МТС продолжает работать удаленно. Представитель оператора отметил, что компания продолжает внимательно следить за ситуацией. "Службы, которые отвечают за бесперебойную работу сетей и инфраструктуры, работают в режиме 24/7, как и всегда", — уточнил он.

В "Билайне" приняли решение оставить сотрудников всех бэк-офисов на удаленной работе до конца лета, что обеспечит максимальную безопасность сотрудников, и позволит провести ускоренный ремонт офиса штаб-квартиры, который до этого планировался в несколько этапов. На данный момент компания изучает разные сценарии возвращения с удаленной работы, в том числе введение дополнительного контроля за численностью сотрудников в офисах. "Для профилактики распространения инфекции мы установили в офисах специальное оборудование для замера температуры и санитайзеры", — рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что после выхода в офисы оператор продолжит использовать частично удалённый формат работы, как до начала пандемии, но увеличив количество дней, которые сотрудники смогут работать из дома. "Сейчас удаленно работает 90% сотрудников. Это практически весь административный офис, кроме сотрудников, которые для выполнения своих обязанностей должны присутствовать на рабочем месте, например, технические специалисты, обслуживающие оборудование, или сотрудники, работа которых связана с оформлением кадровых документов", — заключили в компании.

В период карантина 96% сотрудников Tele2 работали удаленно, сейчас в удаленном режиме продолжают работать 80% сотрудников. В компании отметили, что в течение последних двух лет практиковали возможность удаленной работы и накопили собственный опыт в этой области. "Чтобы организовать плавный и безопасный вывод персонала, Tele2 реализует поэтапное возвращение людей в офисы. При этом масочный режим в офисе сохраняется, компания проводит частую дезинфекцию помещений специальными средствами, кварцевание переговорных комнат и других общих зон", — уточнили в пресс-службе.