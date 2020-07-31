МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Мировые поставки смартфонов во втором квартале 2020 года ускорили падение и сократились на 16% в годовом выражении, до 278,4 миллиона штук из-за ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, говорится в сообщении аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

"Мировые поставки смартфонов сократились на 16% в годовом исчислении во втором квартале 2020 года (2К20). Всего за второй квартале компании поставили 278,4 миллиона смартфонов. Это более значительное снижение, чем было в первом квартале, поскольку основные экономики во всем мире находились в закрытом положении в течение большей части второго квартала из-за пандемии", — пишут эксперты.

В Азиатско-тихоокеанском регионе (без учета Китая и Японии) поставки сократились на 31,9%, в Западной Европе — на 14,8%, а в США — на 12,6%. В Китае поставки снизились на 10,3%. "Поставки смартфонов остановились, когда началась пандемия. Однако восстановление, особенно в Китае, было сильным", — прокомментировал вице-президент программы IDC по отслеживанию мобильных устройств по всему миру Райан Рейт (Ryan Reith).

Китайская компания Huawei стала лидером по мировым поставкам смартфонов, сместив с этой позиции южнокорейскую Samsung. Компания за квартал поставила 55,8 миллиона смартфонов (снижение на 5,1% в годовом выражении), доля на рынке смартфонов выросла до 20% с 17,7% в отчетном квартале годом ранее. Для сравнения, Samsung, занявшая второе место по объему поставок, за отчетные три месяца, по данным аналитиков, поставила 54,2 миллиона смартфонов (снижение на 28,9% в годовом выражении), ее доля на рынке сократилась до 19,5% с 23% годом ранее.

Американская Apple заняла третье место по объему мировых поставок: за отчетные три месяца она поставила 37,6 миллиона смартфонов (рост на 11,2% в годовом выражении), ее доля на рынке выросла до 13,5% с 10,2% во втором квартале 2019 года. "Поставки iPhone выросли на 11,2% в годовом исчислении благодаря продолжающемуся успеху серии iPhone 11 и своевременному запуску новой SE (2020). Новая SE стала успешной, поскольку она нацелена на более дешевый сегмент, и предвещает вендору очень хорошее положение в этот кризисный период, когда потребители переходят на более дешевые устройства", — полагают эксперты.

В первой пятерке компаний-производителей смартфонов по поставкам оказались также китайские компании Xiaomi и Oppo. Компания Xiaomi сократила поставки в годовом выражении на 11,8%, до 28,5 миллиона смартфонов. Ее доля рынка выросла до 10,2% против 9,7% в отчетном периоде годом ранее. Компания Oppo снизила поставки на 18,8% в годовом выражении, до 24 миллионов смартфонов (доля рынка достигла 8,6% против 8,9% годом ранее).