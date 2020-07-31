МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление финансового директора компании Луки Маэстри.

Apple планирует выпустить свои следующие iPhone "на несколько недель позже", чем обычно, заявил Маэстри в ходе телефонной конференции после объявления финансовых результатов. В прошлом году новые модели были представлены в конце сентября, соответственно в этом году их презентация ожидается в октябре.

В четверг Apple опубликовала финансовые показатели за третий квартал. Чистая прибыль компании за отчетный период поднялась на 12% — до 11,253 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 11% — до 59,685 миллиарда долларов при прогнозе примерно в 52,2 миллиарда.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.