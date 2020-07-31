МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ потребовала от операторов связи сертифицировать у Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) системы биометрической идентификации, которые используются для дистанционной продажи виртуальных сим-карт (eSIM), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, присутствовавшие на совещании по внедрению технологии eSIM 24 июля.

Продажу сим-карт онлайн с собственными методами идентификации МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 начали в период пандемии — для этого используется специальное мобильное приложение, которое требует загрузить фото паспорта и селфи, пишет издание.

По данным газеты, заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов, который проводил совещание, заявил, что запуск систем операторов не был согласован с министерством, а для идентификации абонентов им нужно подключиться к разработанной "Ростелекомом" Единой биометрической системе (ЕБС). Минкомсвязь считает, что для использования систем биометрической идентификации операторов необходимо их сертифицировать, ЕБС же соответствует существующим требованиям по информационной безопасности, подтвердил изданию Иванов.

Также по итогам совещания Минкомсвязь согласилась, что для идентификации при использовании eSIM будет достаточно простой электронной подписи при условии подтверждения сведений об абоненте с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ЕБС, пишет газета со ссылкой на протокол.

"Было решено, что eSIM будет развиваться в России параллельно с внедрением отечественной криптографии, а платформы по управлению виртуальными сим-картами должны быть размещены на территории страны", — пишет издание. Отмечается, что проекты нормативных актов для легализации технологии должна будет разработать Россвязь.

Tele2 первым из российских операторов предложил абонентам протестировать eSIM. Компания в конце апреля 2019 года начала продавать "электронные" SIM-карты в пяти московских флагманских салонах оператора. Однако в середине мая 2019 года Минкомсвязь РФ попросила Tele2 приостановить проект до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности. В начале сентября 2019 года глава Минкомсвязи заявил, что министерство не видит нормативных ограничений для внедрения в России eSIM и компания продолжила пилотный проект.