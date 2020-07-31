МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить новую автомагистраль Москва — Казань качественной мобильной связью, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"К моменту ввода в эксплуатацию новая федеральная трасса М-12 Москва — Казань должна быть полностью обеспечена качественной мобильной связью и сервисной инфраструктурой. Об этом говорится в списке поручений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам совещания 10 июля в Елабуге (Татарстан)", — говорится в сообщении.

Сообщается, что конкурсные процедуры по определению подрядчиков на проектирование и строительство автомагистрали с заключением контракта "под ключ" должны быть завершены до 10 сентября. Кроме того, до 1 ноября Минтранс России, Росавтодор и госкомпания "Автодор" обязаны разработать и утвердить документацию по планировке территории федеральной трассы. Также Росавтодору вместе с Росреестром поручено обеспечить оперативное резервирование земель для строительства М-12.

Строительство дороги Москва — Казань ведётся в рамках проекта международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Ряд скоростных автотрасс, входящих в него, уже действуют. В 2019 году был введён в эксплуатацию участок этого маршрута от Санкт-Петербурга до Москвы — скоростная автодорога "Нева". На стадии завершения находятся работы на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области.

Протяжённость новой скоростной автотрассы Москва — Казань составит более 700 километров. Как отмечает кабмин, автомагистраль свяжет четыре из восьми крупнейших агломераций России — Московскую, Самарско-Тольяттинскую, Нижегородскую и Казанскую, даст импульс для их динамичного развития, ускорит транзитные перевозки.